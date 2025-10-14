Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 16:30

Не замерзнуть на льду: советы по выбору экипировки для зимней рыбалки

Скоро морозы, а значит, пора готовиться к зимней рыбалке. Уже сейчас стоит проверить старую экипировку или выбрать новую — так вы начнете сезон без спешки и лишнего стресса.

Экипировка для зимней рыбалки включает все, от одежды до снастей. Главное — комфорт и безопасность на льду. Начнем с самого важного — костюма. Он должен быть мембранным, с высоким воротником и капюшоном, чтобы защитить от ветра и снега. Хорошо, если есть много карманов и регулировки. Материалы вроде кордуры или полиамида прослужат дольше. Перед сезоном проверьте швы, молнии и крепления — при необходимости почините.

Термобелье — основа тепла. Выбирайте из натуральной шерсти или современных синтетических материалов, которые отводят влагу. Обувь должна быть теплой, высокой и непромокаемой. Лучше взять с запасом по размеру, чтобы надеть толстые носки.

Палатка — ваше укрытие от ветра. Выбирайте модель с усиленными стойками и плотной тканью. Проверьте, чтобы не было проколов, и обработайте швы гидрофобным составом. Ледобур, удочки, ящик — все это нужно осмотреть: наточить ножи, проверить катушки, заменить изношенные детали.

Выбор и подготовка экипировки для зимней рыбалки — от костюма до палатки Выбор и подготовка экипировки для зимней рыбалки — от костюма до палатки Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что обновлять каждый год?

Лучше менять носки, перчатки и леску — они теряют свойства быстрее всего. Экипировка для зимней рыбалки должна быть надежной, ведь от нее зависит, насколько долго вы продержитесь на морозе.

Подготовка экипировки для зимней рыбалки — залог успешного сезона. Проверьте все заранее, и рыбалка принесет только удовольствие.

Ранее мы рассказывали, как подготовить снасти к длительному хранению.

Валентина Еремеева
В. Еремеева
