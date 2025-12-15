Новый год-2026
15 декабря 2025 в 10:54

Психолог объяснила, чем полезен хобби-хорсинг

Психолог Чаликова: хобби-хорсинг помогает радовать внутреннего ребенка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Хобби-хорсинг помогает порадовать внутреннего ребенка, рассказала «Вечерней Москве» психолог частной практики Виктория Чаликова. По ее мнению, такое увлечение может выступать заменой конному спорту.

С точки зрения психологии интерес к хобби-хорсингу можно объяснить с разных сторон. Так, это отличие от жесткой конкуренции в конном спорте. Это доступный вид самореализации. Не нужно тратить много денег на экипировку, — рассказала Чаликова.

Психолог отметила, что такой досуг может поднять дофамин. По ее мнению, подобное хобби также поможет вести более активный образ жизни.

Ранее сообщалось, что на Западе набирает популярность новый тренд — хобби-доггинг. «Владельцы» дрессируют, выгуливают на поводках воображаемых собак и отдают им команды.

