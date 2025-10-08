Ловля щуки на спиннинг осенью в Подмосковье: лучшие воблеры и блесны

Осень в Подмосковье — время, когда опытные спиннингисты достают свои снасти и отправляются на водоемы за трофейной щукой. Именно в этом сезоне зубастая хищница наиболее резва и подвижна, жадно хватает приманки и дарит незабываемые эмоции. Разберемся, где найти рыбные места, какие приманки выбрать и как грамотно построить тактику.

Почему рыбаки выбирают осень для ловли щуки

Ловля щуки осенью — это особое искусство, требующее терпения, знаний и правильного подхода. Опытные рыболовы называют осень золотым временем для охоты за этой хищницей, и на то есть веские причины. С наступлением прохладных дней температура воды снижается, кислородный режим улучшается, и щука начинает усиленно кормиться, готовясь к холодной зиме. Этот период называют осенним жором — рыба становится агрессивной, активно перемещается по водоему и атакует практически любую наживку.

В отличие от летних месяцев, когда щука предпочитает прятаться в зарослях травы и коряжнике, осенью она выходит на открытые участки. Хищница начинает охотиться стаями, загоняя малька на мелководье или к берегу. Это делает ловлю щуки осенью особенно результативной — даже начинающий спиннингист может рассчитывать на хороший улов. К тому же осенняя щука крупнее и упитаннее летней, что добавляет азарта в процесс вываживания.

Еще один плюс осенней рыбалки — отсутствие водной растительности. Летом заросли травы часто мешают проводке, цепляются за крючки и пугают рыбу. Осенью же большая часть растительности отмирает, открывая доступ к перспективным местам — бровкам, свалам и затопленным коряжникам. Именно там и стоит искать трофейные экземпляры.

Лучшие места для ловли щуки в Подмосковье

Истринское водохранилище — настоящая Мекка для спиннингистов. Расположено в 56 км от МКАД. Водохранилище имеет множество заливов и затопленных русел — лучших мест для ловушек на щуку. Рыбалка здесь бесплатная, но в выходные, как правило, многолюдно. Удачные локации — район деревень Пятница и Якиманка, где глубина достигает 8–12 метров. Клев стабильный с первых дней сентября по ноябрь.

Озернинское водохранилище находится в 90 км от Москвы. Менее популярное, но очень перспективное место. Вода чище, чем в Истринском. Наиболее уловистые точки — в районе деревень Бужарово и Ремянница. Рыбалка бесплатная, народу мало даже в выходные. Трофеи весом 3–5 кг не редкость.

Особенности поведения осенней щуки: где искать в разные месяцы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Река Пахра — отличный вариант для тех, кто не хочет ехать далеко. Ближайшие участки находятся в 20–30 км от МКАД, в районе деревень Ям и Красная Пахра. Щука держится на поворотах, в омутах и под нависающими деревьями. Рыбалка бесплатная, места хватает всем.

Рузское и Можайское водохранилища расположены в 100–120 км от Москвы. Щука здесь крупная, глубина достигает 15–20 метров. Рыбалка бесплатная, конкуренция невысокая.

Озеро Круглое — небольшое, но популярное бесплатное место. Расположено по Новорижскому шоссе. Много рыбаков, но щука ловится регулярно. Удобно для выездов на день. Здесь особенно активна ловля щуки на живца, так как в озере много мелкой рыбы, которая привлекает хищницу.

Также неплохой клев бывает на реке Лопасне, особенно у деревни Крюково, и на Москве-реке в районе Кубинки, Звенигорода и Коломны. Эти места менее популярны, но при этом дают стабильный результат, особенно в октябре и ноябре.

Особенности поведения осенней щуки: где искать в разные месяцы

Понимание сезонных изменений в поведении щуки — ключ к успеху. В каждый осенний месяц хищница ведет себя по-разному, и это нужно учитывать при выборе мест и приманок. Потому тактика ловли щуки на спиннинг напрямую зависит от календаря.

Сентябрь — начало осеннего жора, но щука еще не полностью перешла на зимний режим. Вода остывает медленно, температура держится в районе 15–18 градусов. В этот период ловля зубастой щуки наиболее продуктивна в прибрежной зоне, у кромки водной растительности. Хищница активно охотится не на поверхности, а на глубине 1–3 метров, особенно в утренние и уже вечерние часы. Днем может уходить глубже, на бровки и свалы. Лучшие точки — заливы, старицы, заросшие участки с чистыми окнами воды. В первый осенний месяц щучка еще не собирается в стаи, охотится в одиночку или небольшими группами по две-три особи.

Октябрь — пик осеннего жора, самое результативное время для ловли щуки на спиннинг. Температура воды опускается до 8–12 градусов, водная растительность отмирает, а щука становится максимально агрессивной. В этом месяце хищница начинает смещаться на глубину, следуя за стаями белой рыбы. Искать ее нужно на русловых бровках, свалах в ямы, затопленных коряжниках на глубине 4–8 метров. Щука собирается в небольшие стаи и устраивает настоящие облавы на малька. Как ловить щуку в октябре? Лучше всего работают глубоководные приманки с активной игрой и медленной проводкой. Клев равномерный в течение всего дня, но пики активности приходятся на утро (с 7 до 10) и вечер (с 16 до заката).

Ноябрь — завершающий этап осеннего сезона, время крупных трофеев. Вода остывает до 4–6 градусов, приближаясь к точке замерзания. Щука окончательно уходит на глубину, занимая зимние стоянки в ямах и омутах. Активность снижается, но хищница все еще продолжает кормиться, готовясь к зиме. В ноябре ловля щуки на спиннинг требует особого подхода — приманки должны работать на глубине 6–12 метров, проводка медленная, с длительными паузами. Лучшие часы для рыбалки — с 11 до 15, когда солнце немного прогревает верхние слои воды. Крупные экземпляры предпочитают держаться у дна, в районе коряжников и каменистых гряд.

Ловля щуки на спиннинг осенью в Подмосковье: выбор приманок и тактика Фото: Shutterstock/FOTODOM

Топ-5 уловистых воблеров на подмосковную щуку





Выбор воблера — важный этап подготовки. Вот пять проверенных моделей, на которые можно положиться.

Megabass Vision Oneten 110 — легендарный японский минноу длиной 110 мм. Рабочая глубина — до 1,5 м, идеален для сентября и начала октября. Работает на рывковой проводке с паузами 2–3 секунды. ZipBaits Orbit 130SP-SR — крупный воблер для трофейной щуки. Длина 130 мм, заглубление до 2 м. Медленная плавучесть позволяет делать длинные паузы — в эти моменты щука атакует. Yo-Zuri L-Minnow 66 — компактный воблер длиной 66 мм. Идеален для ловли на мелководье в сентябре и при капризном клеве. Strike Pro Buster Jerk 15 — крупный джерк-бейт длиной 150 мм для ловли трофейной щуки в ноябре. Создает мощные колебания, привлекающие хищника с большого расстояния. Rapala X-Rap 10 — классика длиной 100 мм. Универсальный воблер, работающий весь осенний сезон на любых водоемах.



Вертушки и колебалки: какие блесны работают по холодной воде

Вертушки создают сильную вибрацию за счет вращающегося лепестка. Для щуки подходят модели № 3–5. Вертушки хороши в начале осени, когда щука активна и держится на мелководье. Лучшие модели: Mepps Aglia Long, Blue Fox Vibrax и Daiwa Silver Creek. Как ловить щуку на вертушки? Проводка равномерная, средней скорости, без пауз.

Колебалки — настоящее оружие для поздней осени. Они имитируют раненую рыбку, медленно опускающуюся ко дну. Для ловли щуки на спиннинг осенью подходят модели весом 15–25 граммов. Лучшие: Mepps Syclops, Williams Wabler и Kuusamo Rasanen. Проводка: заброс, пауза 3–5 секунд, затем два-три оборота катушки и снова пауза.

Главное отличие: вертушки лучше работают на течении и при активной щучке, колебалки — в стоячем водоеме и по пассивному хищнику. Для осени колебалки предпочтительнее.

Почему рыбаки выбирают осень для ловли щуки Фото: Shutterstock/FOTODOM

Снасти для осенней рыбалки: спиннинг, катушка, шнур

Верно подобранная снасть — залог успеха и клева.

Спиннинг — длина 2,4–2,7 м, тест 10–40 г, строй средне-быстрый. Материал — карбон.

Катушка — безынерционная, размер 2500–3000. Должна вмещать не менее 100 м плетенки толщиной 0,15 мм.

Шнур — плетенка толщиной 0,15–0,20 мм. Цвет темно-зеленый или темно-серый.

Поводок — стальной, длиной 20–30 см и прочностью 8–12 кг. Щучьи зубы легко перекусывают леску.

Ловля щуки осенью на спиннинг — это увлекательный диалог с природой, требующий понимания и готовности к эксперименту. Вооружившись знаниями о повадках хищницы, подобрав правильные приманки и снасти, вы гарантированно вернетесь с водоема не только с уловом, но и с массой незабываемых впечатлений. Ни хвоста, ни чешуи!

