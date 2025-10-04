Ловись, рыбка, в октябре: где искать плотву и леща в Московской области

Октябрь в Подмосковье — прекрасное время для тех, кто хочет поехать на рыбалку за лещом и плотвой. Погода становится прохладнее, вода — прозрачнее, а рыба начинает вести себя совсем по-другому, чем летом. Именно сейчас опытные рыбаки отправляются на поиски трофейных экземпляров, а новички могут открыть для себя рыбалку с новой стороны. Если вы задумались, куда поехать на рыбалку в Московской области в октябре за лещом и плотвой, этот гид поможет сделать выбор и подскажет, как правильно подготовиться.

Почему лещ и плотва хорошо ловятся в октябре?

В октябре температура воды опускается до 8–10 °C, и мирная рыба уходит с мелководья на глубокие участки, где вода остывает медленнее и больше шансов найти корм. Лещ и плотва собираются в большие стаи, чтобы вместе переждать холода — это отличный момент для рыбака, ведь стайная рыба кормится активнее и дольше держится на одном месте. Дни становятся короче, рыба — осторожнее, но при правильном подходе улов бывает внушительным. Лещ в октябре ловится лучше всего в темное время суток, плотва — на рассвете и закате. С наступлением холодов естественного корма становится меньше, поэтому рыба охотно берет животные насадки: мотыля, опарыша, навозного червя.

Куда поехать на рыбалку в Московской области в октябре за лещом и плотвой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подмосковье богато водоемами, где можно поймать леща и плотву.

Пироговское водохранилище: здесь часто встречается крупный лещ и активная плотва, особенно на участках с глубиной от 4 метров.

Реки Москва, Клязьма, Ока: ищите повороты с резким увеличением глубины, ямы, свалы. Рыба любит держаться у коряжника и на выходах из ям.

Можайское, Истринское, Озернинское водохранилища: для ловли с лодки или с берега, особенно на фидер или поплавочную удочку.

Пруды и озера с переменным рельефом дна: перепады глубин, заросли подводной растительности и участки с хорошим доступом к глубине — лучшие точки для поиска рыбы.

Леща нужно искать на глубине с мягким дном (глина, ил), плотву можно найти чуть ближе к берегу, но все равно на глубине. Если есть возможность использовать лодку, шансы на крупный улов увеличиваются.

Особенности осенней рыбалки в октябре

Осенняя рыбалка требует иного подхода, чем летняя. Вода становится прозрачной, поэтому оснастка должна быть максимально незаметной — используйте тонкую леску и малозаметные крючки. В холодной воде рыба реагирует на прикормку медленнее, но без нее не обойтись — состав должен быть менее калорийным, чем летом, с добавлением животного компонента. Погода в октябре переменчивая — лучше всего ловить в пасмурные дни с небольшим ветром, рыба тогда активнее.

Особенности осенней рыбалки в октябре Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если вы решаете, куда поехать на рыбалку в Московской области в октябре за лещом и плотвой, выбирайте глубокие водоемы с хорошим доступом к воде и спокойной атмосферой. Осенняя рыбалка — это не только улов, но и удовольствие от единения с природой.