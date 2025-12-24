Жасмин дала ценные советы по выбору новогоднего подарка для мужчины Жасмин посоветовала наблюдать за мужчиной при выборе подарка на Новый год

Певица Жасмин в беседе с LIFE.ru посоветовала наблюдать за мужчиной при выборе подарка на Новый год. По мнению артистки, каждой женщине необходимо проявить особое внимание к деталям.

Это вечная женская головоломка. Мужчины же как дети: только делают вид, что им «ничего не надо». Станьте ненадолго разведчицами. Не спрашивайте в лоб, а наблюдайте. Может, он как-то по-особенному посмотрел на гаджет в магазине? Или у него есть хобби, о котором он может говорить часами? — порекомендовала Жасмин.

Артистка отметила, что именно внимание станет главным подарком для мужчины, а не что-то материальное. Она также призвала не откладывать покупку на последний день — в противном случае придется дарить классический мужской набор.

Ранее финансовый консультант Александр Патешман заявил, что кастомизированная одежда может стать идеальным и недорогим подарком для мужа. Он отметил, что для этого необходимо знать вкусы второй половинки.