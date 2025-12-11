Финансист дал советы, что подарить мужчинам на Новый год Финансист Патешман: кастомизированная одежда станет идеальным подарком для мужа

Кастомизированная одежда может стать идеальным и недорогим подарком для мужа, рассказал LIFE.ru финансовый консультант Александр Патешман. Он отметил, что для этого необходимо знать вкусы второй половинки.

Для мужа или парня отличным вариантом станет одежда с индивидуальной кастомизацией. Например, рубашки или футболки с нанесенными инициалами на манжетах. Это смотрится дорого и эксклюзивно, но стоит недорого — около 1500 рублей за нанесение плюс цена самой вещи. Если вы знаете размер и вкусы, такой подарок будет уникальным, — рассказал Патешман.

В подарок брату финансист посоветовал выбирать алкоголь в красивой коробке — такой презент станет универсальным и при случае его легко передарить. Если подарок необходим для ребенка с компьютером, эксперт советует дарить большой коврик для мышки.

Ранее эксперт по деловому этикету Катерина Мелье рассказала, что подарок от сотрудника должен отвечать предпочтениям начальства. По ее словам, лучше заранее узнать о вкусах и увлечениях руководства.