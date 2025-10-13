Как легально охотиться на кабана в Приморье: документы, сроки и советы

Как легально охотиться на кабана в Приморье: документы, сроки и советы

Как легально охотиться на кабана в Приморье: документы, сроки и советы

Сейчас в самом разгаре сезон охоты на кабана, и Приморский край — одно из самых привлекательных мест для этого вида охоты. Благодаря мягкому климату и богатой кормовой базе кабаны здесь крупные, активные, особенно осенью, когда готовятся к зиме. Охота на кабана с вышки в Приморье позволяет безопасно и эффективно вести промысел, избегая встреч на равных с этим сильным зверем.

Плюсы и правила охоты с вышки

Преимущества охоты с вышки очевидны: вы на возвышении, кабан вас не чует, если соблюдены правила ветра и маскировки, а выстрел можно сделать с удобной позиции. Охота на кабана с вышки в Приморье разрешена в течение всего охотничьего сезона, который в осенне-зимний период длится с 1 сентября по 10 января.

Важно соблюдать правила: запрещено использовать вышку с заряженным оружием, а также добывать самок с приплодом. Охота ведется только на угодьях, где разрешена добыча с высоты, что необходимо уточнять при оформлении путевки.

Охота на кабана с вышки в Приморье: как получить путевку и что учесть Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как сделать охоту легитимной

Чтобы охота была законной, нужно подготовить три ключевых документа.

Первый — охотничий билет. С 1 сентября 2025 года его можно получить только после сдачи экзамена на охотминимум, подтверждающего знание правил, биологии зверей и техники безопасности.

Второй — разрешение на добычу, которое оформляется через «Госуслуги», МФЦ или охотнадзор. Оно платное: госпошлина — 650 рублей плюс специальный сбор за кабана.

Третий — путевка, если охота планируется на закрепленных угодьях. Ее выдает охотхозяйство по договору.

Начинать подготовку стоит заранее: уже сейчас нужно подавать заявки на лимитируемые виды, проверять оружие и изучать карты угодий. Удачной охоты и только легальных трофеев!

Ранее мы рассказывали о секретах утиной охоты под Москвой.