«Оружие вчерашнего дня»: в Совфеде раскритиковали ракеты Tomahawk

Ракеты Tomahawk, которые могут поступить на Украину, представляют собой устаревшее вооружение, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по обороне Совета Федерации Владимир Чижов. По его словам, эти комплексы требуют обязательного присутствия американских военных специалистов для их применения. Чижов подчеркнул, что Москва даст жесткий ответ на возможные поставки такого оружия.

Tomahawk — это оружие вчерашнего дня. Это не новейшее оружие, но тем не менее достаточно мощное, — сказал член СФ.

Ранее военный корреспондент Герман Куликовский выразил уверенность, что наибольшую опасность для России представляют не ракеты Tomahawk, а ракетные комплексы JASSM и LRASM. Он пояснил, что Соединенные Штаты располагают несколькими тысячами таких ракет, причем у части из них приближается окончание срока хранения, составляющего 25 лет.

До этого ирландский журналист Чей Боуз заявлял, что использование американских крылатых ракет Tomahawk на Украине будет представлять собой операцию под непосредственным контролем США. По его мнению, Вашингтону, а возможно и Лондону, придется обеспечивать техническое сопровождение этих ракетных систем.