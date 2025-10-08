Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 12:07

В Ирландии подтвердили слова Путина о возможном запуске Tomahawk

Журналист Боуз: запуск Tomahawk на Украине можно назвать операцией США

Ракета «Томагавк» Ракета «Томагавк» Фото: Department of Defense/Global Look Press

Применение ракет американских крылатых ракет Tomahawk на Украине станет операцией под контролем США, сообщил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. По его словам, Вашингтону, а возможно, и Лондону придется обеспечить техническое сопровождение, потому что у украинцев нет возможности справиться своими силами. Он отметил, что с таким предположением выступал ранее президент России Владимир Путин.

США (и, возможно, Великобритании) будет необходимо предоставить не только сами ракеты, но и всю инфраструктуру: операторов, источники информации в реальном времени и пусковое оборудование. Тем самым это будет операция под руководством США, как об этом говорил Путин, — предположил он.

Ранее Путин заявил, что решение о поставке ракет Tomahawk Украине может ухудшить отношения между США и Россией. Президент отметил, что подобный шаг поставит под угрозу позитивные тенденции, которые начали намечаться в двустороннем диалоге, и подчеркнул, что дальнейшее развитие событий будет зависеть не только от российской стороны. Российский лидер добавил, что применение Tomahawk невозможно без участия американцев.

