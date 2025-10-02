Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 21:42

Путин раскрыл, как поставки Tomahawk повлияют на ситуацию на поле боя

Фото: Department of Defense/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Возможная передача крылатых ракет Tomahawk Вооруженным силам Украины не изменит ситуацию на поле боя, заявил на пленарном заседании Международного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин. Вместе с тем он назвал их мощным оружием, которое представляют угрозу.

Что касается Tomahawk, то это мощное оружие. Оно, правда, уже такое не совсем современное, но мощное и представляющее угрозу. Конечно, это (поставки Tomahawk Украине. — NEWS.ru) не изменит вообще никак соотношение на поле боя, — сказал президент.

Путин при этом отметил, что применение Tomahawk невозможно без участия американцев. По его словам, отношения между Вашингтоном и Москвой станут напряженнее, если Киев все-таки получит американские ракеты.

Это будет означать качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях России и США, — добавил президент.

Ранее военный эксперт Александр Храмчихин заявил, что у украинской армии нет реальных возможностей поразить Крымский мост американскими ракетами Tomahawk, даже при их поставке Западом. По его словам, для такой атаки необходимы пусковые установки, которые Украина не получит. Эксперт добавил, что они имеются только у ВМС США.

Путин раскрыл, как поставки Tomahawk повлияют на ситуацию на поле боя
