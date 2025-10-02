Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 октября 2025 в 20:50

Оценена вероятность удара ракетами Tomahawk по Крымскому мосту

Военэксперт Храмчихин: ВСУ не смогут ударить Tomahawk по Крымскому мосту

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

У украинской армии нет никаких реальных возможностей ударить по Крымскому мосту американскими дальнобойными ракетами Tomahawk, даже если Киев получит их от Запада, сказал в беседе с NEWS.ru независимый военный эксперт Александр Храмчихин. Он напомнил, что для такой атаки необходимы пусковые установки, которых Украина не получит.

История с Tomahawk выглядит, мягко говоря, странно — для них нет пусковых установок. Ими не обладает никто, кроме США, они есть на кораблях американского флота. А поскольку корабли Украине переданы не будут, то и установок не будет, — пояснил эксперт.

По мнению Храмчихина, России есть что противопоставить любым атакам на Крым.

В узком смысле — это ПВО, а в широком — победа в конфликте и полная капитуляция противника, — резюмировал военэксперт.

Ранее Герой России генерал-майор Сергей Липовой предположил, что США и Украина уже ведут активные переговоры о поставках ракет Tomahawk. Он отметил, что украинский президент Владимир Зеленский «ни перед чем не остановится» и будет применять оружие, которое в итоге получит от Вашингтона, до тех пор, пока «запас не иссякнет». При этом ожидать крупных поставок дальнобойных ракет Киеву, по словам Липового, все же не стоит.

