Киев может получить более опасные ракеты, чем Tomahawk Военкор Куликовский: США могут передать ВСУ ракеты типа JASSM вместо Tomahawk

Наибольшую угрозу России представляют ракеты не Tomahawk, а JASSM и LRASM, уверен военкор Герман Куликовский. В Telegram-канале «Старше Эдды» он пояснил, что сегодня в запасе у США есть несколько тысяч таких типов ракет, у ряда из них истекает срок хранения — 25 лет.

Их вполне могут передать, особенно учитывая, что F-16 — один из штатных носителей ракет этого типа. Дальность в 370 км позволит им обстреливать те же цели и не должна, с точки зрения американской логики, привести к эскалации, — считает он.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что применение ракет американских крылатых ракет Tomahawk на Украине станет операцией под контролем США. По его словам, Вашингтону, а возможно, и Лондону придется обеспечить их техническое сопровождение.

До этого британская газета The Telegraph сообщила, что передача Украине ракет Tomahawk может занять несколько месяцев. По ее данным, США могут не разрешить Киеву применять эти ракеты. Автор отмечает, что быстрая передача ракет украинским вооруженным силам невозможна из-за технологических и политических ограничений.