08 октября 2025 в 12:10

Раскрыты сроки возможной поставки ракет Tomahawk Украине

The Telegraph: поставки ракет Tomahawk Украине могут занять несколько месяцев

Ракета Tomahawk Ракета Tomahawk Фото: U.S. Navy/Global Look Press

Передача Украине американских крылатых ракет Tomahawk может занять несколько месяцев, сообщает британская газета The Telegraph. По ее данным, США могут не разрешить Киеву применять эти ракеты.

Поставки американских ракет Tomahawk на Украину могут занять месяцы, и они могут никогда не покинуть своих пусковых установок, — говорится в публикации.

Автор отмечает, что быстрая передача ракет украинским вооруженным силам невозможна из-за технологических и политических ограничений.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп, комментируя журналистам в Белом доме принятие решения по поводу поставок Tomahawk Украине, признался, что хочет понять, как Киев планирует их использовать. По словам президента, он не желает видеть эскалацию конфликта между двумя странами.

Позже источники, близкие к ситуации, сообщили, что если поставки Украине ракет Tomahawk не вынудят российского президента Владимира Путина сесть за стол переговоров, американский лидер Дональд Трамп может увеличить их. По их словам, в США пока рассматривают поставки лишь в очень ограниченном количестве в рамках давления на главу российского государства.

