08 октября 2025 в 10:51

В Испании раскрыли хитрую стратегию Трампа по поставкам Tomahawk

Mundo: Трамп может увеличить поставки Tomahawk в рамках давления на Путина

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Если поставки Украине ракет Tomahawk не вынудят российского президента Владимира Путина сесть за стол переговоров, американский лидер Дональд Трамп может увеличить их, пишет газета Mundo со ссылкой на источники, близкие к ситуации. По их словам, в США пока рассматривают поставки лишь в очень ограниченном количестве в рамках давления на главу российского государства.

Президент намерен поставить их, но лишь в очень ограниченном количестве и в качестве рычага давления, чтобы заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров с Зеленским. Если же из-за отказа Кремля такие переговоры не состоятся, то поставок будет больше, — сказано в материале.

Ранее военный эксперт Александр Степанов заявил, что ратификацию Госдумой соглашения о военном сотрудничестве между Россией и Кубой можно считать ответом Москвы на угрозы Вашингтона поставить Украине ракеты Tomahawk. Он назвал такую реакцию симметричной. Эксперт добавил, что для выстраивания баланса сил в регионе следует отправить на Кубу ОТРК «Искандер» и баллистический ракетный комплекс «Орешник».

Tomahawk
Дональд Трамп
Владимир Путин
поставки
