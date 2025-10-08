Военный эксперт назвал неочевидный ответ России на поставки Tomahawk Военэксперт Степанов: договор с Кубой можно считать ответом на поставки Tomahawk

Ратификацию Госдумой соглашения о военном сотрудничестве между Россией и Кубой можно считать ответом Москвы на угрозы Вашингтона поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk, заявил военный эксперт Александр Степанов. Он назвал такую реакцию симметричной.

Речь идет о симметричной реакции на возможные поставки «Томагавков». Ратифицированное соглашение максимально расширяет наше военное сотрудничество и позволяет в рамках двустороннего взаимодействия по согласованию с правительством Республики Куба размещать практически любые наступательные системы на территории острова, — поделился Степанов.

Эксперт отметил, что для выстраивания баланса сил и паритета в регионе следует отправить на Кубу ОТРК «Искандер» и баллистический ракетный комплекс «Орешник». По его мнению, такое решение стало бы ответом на всю политику НАТО в отношении России. Российские ракеты, способные достичь ключевых объектов на территории США, станут эффективным инструментом сдерживания, полагает Степанов.

Ранее Трамп, комментируя журналистам в Белом доме принятие решения по поводу поставок Tomahawk Украине, признался, что хочет понять, как Киев планирует их использовать. По словам президента, он не желает видеть эскалацию конфликта между двумя странами.