Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 09:24

Трамп задал Киеву важный вопрос на фоне возможных поставок Tomahawk

Трамп хочет знать, как Киев планирует использовать Tomahawk

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп, комментируя журналистам в Белом доме принятие решения по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, признался, что хочет понять, как Киев планирует их использовать. По его словам, которые приводит РИА Новости, он не хочет видеть эскалации конфликта между двумя странами.

Ранее вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс рассказал, что власти США рассматривают возможность поставок Tomahawk странам НАТО для последующей передачи Украине. Однако окончательное решение по этому вопросу будет принимать Трамп, уточнил он. Многие военэксперты призвали республиканца не соглашаться на сделку, чтобы избежать эскалации конфликта.

До этого стало известно, что президент США не одобрил передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk от имени стран НАТО. При этом ракеты, способные долететь до Москвы, были в списке запрошенного Киевом вооружения. Причины такого решения республиканец не раскрыл.

Tomahawk
Дональд Трамп
поставки
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме дали советы, как существенно снизить траты на ЖКУ
Психолог рассказала, какие цвета одежды могут успокоить человека
Эти блины запрещено есть по утрам! Слишком вкусно
Лишившиеся ног российские бойцы молятся, чтобы вернуться в зону СВО
Названы страны с самой низкой рождаемостью в мире
Рецепт из 90-х: пельмени, которые мы потеряли
Москва рассчитывает на прагматизм нового премьера Японии
В Госдуме ответили, будет ли атакован Чернобыль в ответ на удары по ЗАЭС
Ректор Сеченовки назвал действенный способ дожить до 120 лет
В Роспотребнадзоре отреагировали на сообщения о вспышке вируса Коксаки в РФ
Диетический рецепт фаршированных болгарских перцев
Игроки в Dota 2 жалуются на сбои
Фунчоза с курицей и овощами в соевом соусе — шедевр азиатской кухни
В России сообщили о бегстве подразделения «Азова» из Красноармейска
Хозяйке на заметку — идеальный рецепт хрустящей квашеной капусты
Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Тертое печенье с вареньем: рецепт из СССР
Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
Печем творожную запеканку без муки с манкой и молоком: любимое лакомство
Россиян предупредили о штрафах за цветы на балконах
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.