Трамп задал Киеву важный вопрос на фоне возможных поставок Tomahawk

Президент США Дональд Трамп, комментируя журналистам в Белом доме принятие решения по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, признался, что хочет понять, как Киев планирует их использовать. По его словам, которые приводит РИА Новости, он не хочет видеть эскалации конфликта между двумя странами.

Да, я уже принял решение, в общем-то <...> Я хочу узнать, что они с ними сделают, куда их отправят, — отметил он.

Ранее вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс рассказал, что власти США рассматривают возможность поставок Tomahawk странам НАТО для последующей передачи Украине. Однако окончательное решение по этому вопросу будет принимать Трамп, уточнил он. Многие военэксперты призвали республиканца не соглашаться на сделку, чтобы избежать эскалации конфликта.

До этого стало известно, что президент США не одобрил передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk от имени стран НАТО. При этом ракеты, способные долететь до Москвы, были в списке запрошенного Киевом вооружения. Причины такого решения республиканец не раскрыл.