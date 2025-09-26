Американский лидер Дональд Трамп не одобрил передачу Украине дальнобойных ракет «Томагавк» от имени стран НАТО, сообщил осведомленный источник Axios. При этом ракеты, способные долететь до Москвы, были в списке запрошенного Киевом вооружения.
По данным инсайдера, это единственный отклоненный Трампом пункт в заявке. Причины такого решения со стороны республиканца неизвестны.
Тем временем член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник считает, что Европа пытается разжалобить Трампа, чтобы он оказал помощь в финансировании Украины. Он уверен, что европейские чиновники лишь сейчас осознали всю тяжесть бремени, которое взяли на себя.
Ранее Колесник заявил, что ракеты «Томагавк» с высокой вероятностью будут поставлены Украине. По его словам, Россия будет рассматривать эти ракеты как законную цель для уничтожения уже на этапе их транспортировки. По его словам, руководство Евросоюза давно осведомлено о сложившейся ситуации, однако продолжает свою политику. Депутат добавил, что Трамп — бизнесмен, который во всем ищет собственную выгоду.