Трамп не дал Зеленскому способные долететь до Москвы ракеты Axios: Трамп решил не передавать Киеву ракеты «Томагавк» от имени НАТО

Американский лидер Дональд Трамп не одобрил передачу Украине дальнобойных ракет «Томагавк» от имени стран НАТО, сообщил осведомленный источник Axios. При этом ракеты, способные долететь до Москвы, были в списке запрошенного Киевом вооружения.

По данным инсайдера, это единственный отклоненный Трампом пункт в заявке. Причины такого решения со стороны республиканца неизвестны.

Тем временем член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник считает, что Европа пытается разжалобить Трампа, чтобы он оказал помощь в финансировании Украины. Он уверен, что европейские чиновники лишь сейчас осознали всю тяжесть бремени, которое взяли на себя.

Ранее Колесник заявил, что ракеты «Томагавк» с высокой вероятностью будут поставлены Украине. По его словам, Россия будет рассматривать эти ракеты как законную цель для уничтожения уже на этапе их транспортировки. По его словам, руководство Евросоюза давно осведомлено о сложившейся ситуации, однако продолжает свою политику. Депутат добавил, что Трамп — бизнесмен, который во всем ищет собственную выгоду.