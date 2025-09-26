Европа пытается разжалобить президента США Дональда Трампа, чтобы он оказал помощь в финансировании Украины, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, европейские чиновники лишь сейчас осознали всю тяжесть бремени, которое взяли на себя.

Содержать Украину — дело затратное. Надо ее вооружать и выплачивать социальные обязательства. Европа взялась защищать Украину, забирать ее беженцев, содержать их бесплатно. Жители европейских стран работают на Киев и беженцев. Это неподъемная ноша. Можно подумать, что чиновники Евросоюза только сейчас это осознали. Европейцы хотят в рай, но умирать не хотят, поэтому пытаются своим нытьем разжалобить Трампа, чтобы он смягчил условия содержания Европой Украины, — пояснил Колесник.

По его словам, руководство Евросоюза, в частности глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, давно осведомлено о сложившейся ситуации, однако продолжает свою политику. Депутат добавил, что Трамп — бизнесмен, который во всем ищет собственную выгоду.

Европейские политики уже давно знали, что содержать Украину — затратно. Беженцы получают зарплату в Евросоюзе, фон дер Ляйен замешана в коррупционных скандалах со своими фондами — понятно, за счет чего держится. Скорее всего, Трамп отпустил ее грехи, поэтому она сейчас радостно бегает. Президент США бизнесмен, он везде ищет выгоду для себя и своей страны, поэтому Европе не приходится рассчитывать на снисхождение, — резюмировал Колесник.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа не несет единоличной ответственности за оказание военной помощи Украине и не может справиться в одиночку. По ее мнению, США тоже должны оказывать поддержку Киеву.