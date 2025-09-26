Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 18:16

«Неподъемная ноша»: в Госдуме высмеяли «нытье» Европы в сторону Трампа

Депутат Колесник: Европа пытается разжалобить Трампа на помощь Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Европа пытается разжалобить президента США Дональда Трампа, чтобы он оказал помощь в финансировании Украины, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, европейские чиновники лишь сейчас осознали всю тяжесть бремени, которое взяли на себя.

Содержать Украину — дело затратное. Надо ее вооружать и выплачивать социальные обязательства. Европа взялась защищать Украину, забирать ее беженцев, содержать их бесплатно. Жители европейских стран работают на Киев и беженцев. Это неподъемная ноша. Можно подумать, что чиновники Евросоюза только сейчас это осознали. Европейцы хотят в рай, но умирать не хотят, поэтому пытаются своим нытьем разжалобить Трампа, чтобы он смягчил условия содержания Европой Украины, — пояснил Колесник.

По его словам, руководство Евросоюза, в частности глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, давно осведомлено о сложившейся ситуации, однако продолжает свою политику. Депутат добавил, что Трамп — бизнесмен, который во всем ищет собственную выгоду.

Европейские политики уже давно знали, что содержать Украину — затратно. Беженцы получают зарплату в Евросоюзе, фон дер Ляйен замешана в коррупционных скандалах со своими фондами — понятно, за счет чего держится. Скорее всего, Трамп отпустил ее грехи, поэтому она сейчас радостно бегает. Президент США бизнесмен, он везде ищет выгоду для себя и своей страны, поэтому Европе не приходится рассчитывать на снисхождение, — резюмировал Колесник.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа не несет единоличной ответственности за оказание военной помощи Украине и не может справиться в одиночку. По ее мнению, США тоже должны оказывать поддержку Киеву.

Европа
Урсула фон дер Ляйен
Дональд Трамп
Украина
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист раскрыл, что может грозить стилисту из-за конфликта с Instasamka
Удары «Герани» по подстанции в Чернигове попали на видео
Украина выпустила по России 10 беспилотников всего за несколько часов
Животным из Новосибирского зоопарка чуть не скормили яблоко со стеклом
Белгородскую область накрыла волна дронов и снарядов
Психолог предупредил об опасности «бэдроттинга»
Венгрия обвинила Хорватию в попытке заработать на украинском кризисе
Образ жизни и привычки богатых людей: что отличает миллионеров
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Атомная подлодка «Борей» всплыла недалеко от Хоккайдо и всполошила Японию
Стало известно, почему Светлаков и Малахов пропали из дела о «Крокусе»
Полиция устроила охоту на 12-летнего угонщика
Закон о тишине в ХМАО: режим и штрафы в 2025 году
На Западе нашли параллели между ЗАЭС и «Фукусимой-1»
«100 тыс. рублей»: в Госдуме призвали поднять зарплату дошкольных педагогов
МВД рассказало, как обманывают россиян с онлайн-подписками
Власти Ростовской области рассказали о ситуации с нехваткой бензина
В Минобрнауки назвали сферу, в которой ИИ обеспечит прорыв
Стая собак едва не растерзала мужчину на российской свалке
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.