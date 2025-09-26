В Еврокомиссии сделали неожиданное заявление о военной помощи Украине Каллас: Европа не может в одиночку справиться с оказанием военной помощи Украине

Европа не несет единоличной ответственности за оказание военной помощи Украине и не может справиться в одиночку, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. По ее мнению, США тоже должны оказывать поддержку Киеву, передает американское издание Politico.

Европа не может в одиночку нести бремя войны на Украине. Это особенно верно, если учесть обещание президента Трампа положить конец боевым действиям. Он был тем, кто обещал остановить убийства. Так что это не может быть на нас, — отметила Каллас.

Издание привело слова неназванных европейских чиновников, которые считают, что Трамп на самом деле хочет, чтобы США вышли из конфликта на Украине, взвалив поддержку Киева на Европу. По их мнению, на это указывают его недавние заявления. Каллас же заявила, что «американская сторона должна быть солидарна с Североатлантическим альянсом», так как Вашингтон — самый главный союзник НАТО.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявлял, что Трампу следует разработать план действий на случай возможного падения Украины, так как она находится «в отчаянном положении». Эксперт указал на невозможность изменения ситуации на поле боя. По его мнению, Трамп должен убедиться, что в случае падения Киева его не станут обвинять в этом поражении.