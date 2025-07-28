В Госдуме оценили вероятность поставок дальнобойных ракет Tomahawk Украине

Американские дальнобойные ракеты Tomahawk с высокой вероятностью будут поставлены Украине, хотя и не в ближайшее время, выразил мнение в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, Россия будет рассматривать эти ракеты как законную цель для уничтожения уже на этапе их транспортировки.

Tomahawk, хоть и не завтра, но будут поставлены на Украину. Я думаю, их надо уничтожать уже на подходе. Возможно они будут доставлены морским или воздушным путем, и мы имеем полное право считать их законной целью. Только вот хорошо бы это произошло на стадии логистики, — пояснил Колесник.

Он также раскритиковал воинственную риторику немецкого руководства. Депутат отметил, что заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса и канцлера ФРГ Фридриха Мерца о готовности наносить удары по России вызывают крайне негативную реакцию у граждан РФ.

Воинственная риторика Писториуса и канцлера Мерца в отношении России давно уже перешла все границы. Крупные чиновники и немецкие военные говорят, что готовы нанести удар по России, готовы убивать русских солдат. Но это они зря делают, у нас в народе кровь закипает, когда немцы начинают говорить такие слова. Германия может очень пострадать, — резюмировал Колесник.

Ранее сообщалось, что власти Германии хотят заполучить американские крылатые ракеты Tomahawk и пусковые установки Typhon ради нанесения ударов по Москве. По информации американских журналистов, дальность полета Tomahawk варианта Block IV составляет 1600 километров и позволяет подразделениям пусковых установок Typhon наносить удары с территории ФРГ.