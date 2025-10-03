В российском регионе начали проверку из-за перебоев с поставками топлива В Хабаровском крае организовали проверку из-за проблем с поставками топлива

Прокуратура Хабаровского края в своем Telegram-канале заявила, что инициировала проверку из-за сбоев в поставках топлива в трех районах региона. По информации ведомства, сложная ситуация с обеспечением горючим сложилась в Ванинском, Советско-Гаванском и Верхнебуреинском районах.

Прокуратура Хабаровского края организовала проверку в связи с перебоями поставки топлива в населенные пункты региона, — говорится в сообщении.

В рамках надзорных мероприятий будут оценены действия как местных органов власти, так и коммерческих организаций, отвечающих за топливный рынок. Особый акцент в проверке прокуроры сделают на анализе механизмов ценообразования на нефтепродукты. Отмечается, что топливо уже направлено в Ванинский и Советско-Гаванский районы. В настоящее время решается вопрос об организации поставок в Верхнебуреинский район.

Ранее сообщалось, что ситуацию с топливом в Севастополе удалось стабилизировать, что позволило снизить цены на бензин у основного поставщика. Как заявил губернатор города Михаил Развожаев, решение принято по бензину марок И-95, АИ-95 NP и АИ-92, а также по дизельному топливу.