Развожаев сообщил важную деталь о топливе в Севастополе

Ситуация с топливом в Севастополе была стабилизирована, это позволило снизить цены на бензин у основного поставщика, заявил в Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев. Решение принято по бензину марок И-95, АИ-95 NP и АИ-92, а также по дизельному топливу.

Со вчера на заправочных станциях «ТЭС», нашего ключевого поставщика, стабилизирована ситуация с обеспечением топливом. По итогам оперативного штаба и переговоров с нефтетрейдером «ТЭС» принято решение о снижении цен на топливо, — написал Развожаев.

При этом власти пока сохраняют ограничение на объемы приобретаемого топлива — не более 30 литров в бак или канистру. Это позволяет избежать искусственного ажиотажа, руководство продолжает держать ситуацию на контроле, добавил губернатор.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что в текущем и следующем годах в России после модернизации запустят несколько нефтеперерабатывающих заводов. По его словам, это позволит производить дополнительные объемы топлива. Ранее он утверждал, что ситуация с обеспечением бензином в российских регионах находится под контролем, баланс спроса и предложения в стране обеспечен.

