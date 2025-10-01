В России спрогнозировали рост производства топлива

В текущем и следующем годах в России после модернизации запустят несколько нефтеперерабатывающих заводов, заявил вице-премьер Александр Новак журналистам в кулуарах Валдайского форума. По его словам, которые приводит «Интерфакс», это позволит производить дополнительные объемы топлива.

В этом году и в следующем году будут вводиться в эксплуатацию модернизированные заводы, которые в соответствии с программой модернизации реализуются, с государственной поддержкой, — сказал журналистам Новак.

Ранее он утверждал, что ситуация с обеспечением бензином в российских регионах находится под контролем, баланс спроса и предложения в стране обеспечен. По его словам, для увеличения предложения нефтепродуктов на внутреннем рынке введен запрет на экспорт дизеля для непроизводителей, а также продлено ограничение на экспорт бензина.

До этого стало известно, что российские независимые АЗС оказались под угрозой закрытия из-за перебоев с поставками топлива и нехватки бензина. В Российском топливном союзе указывают на две ключевые проблемы: сокращение биржевых продаж, а также срывы сроков поставок.