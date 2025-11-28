День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 09:28

«Опыт показал»: украинский кризис может сильно повлиять на армию США

США намерены улучшить систему управления войсками на основе украинского кризиса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Армия США планирует расширить и модернизировать систему командования и управления войсками Next Generation Command and Control (NGC2), передает РИА Новости со ссылкой на американские правительственные документы. Решение принято с учетом опыта поддержки военных операций на Украине и в Израиле, а также анализа угроз в Индо-Тихоокеанском регионе.

Опыт недавней поддержки операций на Украине и в Израиле, а также анализ угроз в Индо-Тихоокеанском регионе показали, что нынешние информационные системы армии США нуждаются в модернизации, чтобы отвечать требованиям командиров в условиях масштабных боевых действий против равного противника, — говорится в документах.

Ранее американский военный аналитик Андрей Мартьянов заявил о достижении критического уровня деградации командного состава вооруженных сил западных государств. Специалист подчеркнул, что заявления иностранных лидеров о прямой конфронтации с Москвой свидетельствуют об их профессиональной некомпетентности и непонимании последствий подобных решений.

Кроме того, телеканал CNN со ссылкой на информированные источники заявил, что армия США не располагает достаточными военными ресурсами для проведения операции по свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В материале отмечается, что агрессивные действия против Каракаса создадут дополнительные трудности для главы Белого дома Дональда Трампа внутри государства.

США
Украина
армии
кризисы
модернизация
опыт
