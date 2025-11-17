Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 11:48

В США оценили возможности армии страны для свержения Мадуро

CNN: армия США не имеет достаточных ресурсов для свержения Мадуро

Николас Мадуро Николас Мадуро Фото: President of Russia Office apai/Keystone Press Agency/Global Look Press
Армия США не имеет достаточных военных ресурсов для проведения операции по свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. Там отметили, что агрессия против Каракаса принесет главе Белого дома Дональду Трампу проблемы внутри страны. Также возможно ухудшение ситуации в Венесуэле, в частности, за счет раскола оппозиции.

США не располагают военными ресурсами, необходимыми для проведения крупномасштабной операции по свержению Мадуро, — говорится в сообщении.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон может провести переговоры с Каракасом. При этом он подчеркнул, что диалог как решение был предложен венесуэльской стороной.

До этого глава Белого дома, беседуя с журналистами на борту своего самолета по пути в штат Флорида, сказал, что принял решение о действиях, которые необходимо предпринять в отношении Венесуэлы. При этом Трамп признал, что пока не может раскрыть, какого мнения он придерживается.

В свою очередь профессор криминологии Тихоокеанского университета Перу Хосе Луис Перес Гуадалупе заявил, что возможная американская агрессия против Венесуэлы будет противоречить интересам Трампа. Он считает, что информация о планируемой операции усиливает националистические настроения среди населения республики, что укрепляет позиции Мадуро.

США
Дональд Трамп
Венесуэла
Николас Мадуро
