Трамп допустил разрешение противоречий с Венесуэлой путем переговоров

Вашингтон может провести переговоры с Каракасом, заявил журналистам президент США Дональд Трамп. При этом он подчеркнул, что диалог как решение был предложен венесуэльской стороной, передает телеканал ABC News.

Возможно, у нас состоится обсуждение с [президентом Венесуэлы Николасом] Мадуро, — сказал Трамп.

Ранее корабельная ударная группа Военно-морских сил США во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford осуществила вход в акваторию Карибского моря. Авианосец USS Gerald R. Ford (CVN 78) преодолел пролив Анегада в сопровождении кораблей обеспечения. На его борту находятся около четырех тысяч членов экипажа.

До этого Трамп, беседуя с журналистами на борту своего самолета по пути в штат Флорида, сказал, что принял решение о действиях, которые необходимо предпринять в отношении Венесуэлы. При этом глава государства признал, что пока не может раскрыть, какого мнения он придерживается. В свою очередь президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился с публичным призывом к Трампу, выступив против развязывания новых военных конфликтов.