Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 23:02

Американские военные корабли прибыли в Карибское море

Корабли ВМС США во главе с авианосцем USS Gerald вошли в Карибское море

ВМС США ВМС США Фото: Mc2 Jack D. Aistrup/U.S. Navy/Global Look Press
Корабельная ударная группа Военно-морских сил США во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford осуществила вход в акваторию Карибского моря, заявила пресс-служба американских ВМС. Авианосец USS Gerald R. Ford (CVN 78) преодолел пролив Анегада в сопровождении кораблей обеспечения.

Ударная группа <...> во главе с крупнейшим в мире авианосцем USS Gerald R. Ford (CVN 78) прошла через пролив Анегада и вошла в Карибское море, — указано в сообщении.

На борту авианосца находятся около четырех тысяч членов экипажа. Кроме того, там размещены десятки тактических летательных аппаратов различного назначения.

Решение о передислокации корабельной группы было принято в конце октября министром обороны США Питом Хегсетом, который отдал распоряжение о передаче соединения в оперативное подчинение Южному командованию США. В последние два месяца американские вооруженные силы неоднократно проводили в Карибском регионе операции по уничтожению судов, подозреваемых в перевозке наркотических веществ. По заявлениям официальных лиц Вашингтона, такие действия осуществляются в рамках борьбы с транснациональной организованной преступностью и наркотрафиком.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро публично призвал американского лидера Дональда Трампа воздержаться от развязывания новых военных конфликтов. Политик выступил с соответствующим заявлением во время митинга в Каракасе. Отвечая на вопрос журналиста о возможном обращении к гражданам США, Мадуро подчеркнул важность объединения усилий народов обеих стран.

