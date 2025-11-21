Деградация командного состава вооруженных сил западных стран достигла критического уровня, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала Dialogue Works. Эксперт подчеркнул, что заявления западных лидеров о прямой конфронтации с Россией демонстрируют их профессиональную несостоятельность и отсутствие понимания последствий таких действий.

Высший офицерский корпус НАТО, от Пентагона до командиров армий, не понимает, что делает, — сказал эксперт.

Ранее немецкое издание Bild сообщило о признании Североатлантическим альянсом своей слабости перед Россией. Согласно информации источников, данное осознание пришло к руководству Блока на закрытой встрече в Вильнюсе, где также была отмечена успешная работа экономики РФ в условиях специальной военной операции.

Кроме того, военный эксперт Алексей Леонков заявил о невозможности реализации плана НАТО по ускоренной переброске войск к российским границам из-за финансовых ограничений Европейского союза и сохраняющихся бюрократических препятствий. По его словам, даже масштабная модернизация транспортной инфраструктуры не позволит Альянсу достичь заявленных показателей по сокращению сроков развертывания воинских контингентов.