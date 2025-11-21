Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 09:43

«Не понимают»: в США заявили о деградации военного комплекса Запада

Аналитик Мартьянов: военный комплекс Запада критически деградировал

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Деградация командного состава вооруженных сил западных стран достигла критического уровня, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала Dialogue Works. Эксперт подчеркнул, что заявления западных лидеров о прямой конфронтации с Россией демонстрируют их профессиональную несостоятельность и отсутствие понимания последствий таких действий.

Высший офицерский корпус НАТО, от Пентагона до командиров армий, не понимает, что делает, — сказал эксперт.

Ранее немецкое издание Bild сообщило о признании Североатлантическим альянсом своей слабости перед Россией. Согласно информации источников, данное осознание пришло к руководству Блока на закрытой встрече в Вильнюсе, где также была отмечена успешная работа экономики РФ в условиях специальной военной операции.

Кроме того, военный эксперт Алексей Леонков заявил о невозможности реализации плана НАТО по ускоренной переброске войск к российским границам из-за финансовых ограничений Европейского союза и сохраняющихся бюрократических препятствий. По его словам, даже масштабная модернизация транспортной инфраструктуры не позволит Альянсу достичь заявленных показателей по сокращению сроков развертывания воинских контингентов.

США
Запад
армия
войска
деградация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ударные БПЛА российских войск сорвали ротацию ВСУ под Запорожьем
Казахстан вслед за Россией отверг европейский военный порядок
Бабушка рассказала новые подробности смерти малыша от укуса кубомедузы
Идеальные синнабоны с корицей — вкуснее, чем в кафе
Один человек пострадал в ДТП с грузовиком под Тверью
Курица тает во рту: маринад, который подходит для любого мяса
Настоящий чак-чак: секреты, которые знают лишь татарские хозяйки
В Петербурге студентка заявила, что поджигала вышки сотовой связи
Стало известно, как мошенники начали обманывать автовладельцев
Московский суд взыскал с германской компании миллиарды евро
Двухмесячная девочка попала в больницу из-за отравления дымом при пожаре
«Крупнейший успех»: военэксперт объяснил важность освобождения Купянска
Бывший сотрудник СБУ рассказал о компроматах НАБУ и САП
В небе над российским регионом засияла таинственная вспышка
В России повысят исполнительский сбор за взыскание долгов
Работа крупного российского перевозчика оказалась заблокирована
Гагин назвал причину побега из Украины «кошелька Зеленского»
Больше 20 детей умерли из-за сиропа от кашля
«Главный диверсант»: россиянам назвали основные причины тромбоза
Главные тренды в рекламе в 2026 году обсудили на НРФ-9 в Москве
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.