19 ноября 2025 в 10:16

«Конь не валялся»: военэксперт о плане НАТО ускорить переброску войск к РФ

Военэксперт Леонков: у ЕС нет денег на инфраструктуру для переброски войск к РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
План НАТО по ускоренной переброске войск к границам России не будет реализован из-за отсутствия у ЕС необходимых финансовых средств и сохраняющихся бюрократических барьеров, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, даже масштабная модернизация инфраструктуры не позволит Альянсу достичь заявленных целей по сокращению времени развертывания.

Запад пытается выдавать желаемое за действительное. Даже если построить скоростные магистрали, увеличить пропускную способность железных дорог, построить новые мосты, которые способны выдерживать большие нагрузки, все равно это не так сильно скажется на переброске войск к границе РФ, чтобы сократить ее время в 15 раз. Все юридические проволочки, которые запрещают провоз военной продукции через населенные пункты не решены до сих пор. Тут еще вопросы реконструкции транспортных магистралей, которые стоят миллиарды, а может быть и сотни миллиардов долларов. У Европы сейчас нет на это денег, — пояснил Леонков.

По его мнению, одна только погрузка состава из 60 вагонов занимает практически полный рабочий день, а для масштабной переброски войск таких поездов потребуется множество. Военэксперт добавил, что программа «военный шенген», призванная упростить переброску европейских сил, была инициирована еще в 2007 году, но с тех пор несколько раз пересматривалась без реального прогресса.

Программа, которую они сейчас называют «военный шенген», стартует уже в четвертый раз. Они первый раз задумались об этой программе в 2007 году. Второй раз это была попытка в 2018 году, и даже была принята целая программа. Потом была корректировка этой программы в 2021 году. И сейчас они вновь заговорили о «Военном шенгене», — резюмировал Леонков.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза намерены радикально сократить время, необходимое для переброски войск НАТО с западной части Европы на восточный фланг Альянса. Целью является сокращение сроков почти в 15 раз — с нынешних 45 дней до всего трех дней.

