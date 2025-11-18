Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 19:01

НАТО сокращает срок переброски войск к границам России

НАТО хочет сократить время переброски войск к границам России до трех дней

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Страны Евросоюза намерены радикально сократить время, необходимое для переброски войск НАТО с западной части Европы на восточный фланг Альянса, утверждает газета Financial Times. Целью является сокращение сроков почти в 15 раз — с нынешних 45 дней до всего трех дней.

По информации издания, ключевая проблема заключается в том, что существующая сеть железных и автомобильных дорог континентальной Европы не соответствует требованиям, необходимым для быстрой и доставки войск, бронетехники и боеприпасов с запада на восток. FT сообщает, что в связи с этим ЕС готовится опубликовать новое предложение, направленное на повышение «военной мобильности».

Ранее главы Минобороны Германии Борис Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил о возможности начала войны между НАТО и Россией уже в ближайшем будущем. Политик призвал улучшать армии стран Альянса и отметил, что ранее предполагалось, что потенциальный конфликт может произойти в 2029 году, но «некоторые военные историки» уже считают, что текущее лето было последним мирным.

