«Сплошная деградация»: Путин поставил неутешительную оценку Европе

Никакой цивилизации в европейских странах нет, заявил на заседании коллегии Министерства обороны российский лидер Владимир Путин. Он подчеркнул, что в Европе наблюдается «сплошная деградация».

Сегодня выясняется, что никакой цивилизации там нет, там только деградация сплошная, — подчеркнул Путин.

Как напомнил глава государства, после распада Советского Союза страна полагала, что сможет стать частью так называемой цивилизованной семьи Запада. Однако этого не произошло.

Кроме того, Владимир Путин назвал ложью и бредом теории о якобы возможном нападении России на Европу. По его словам, на Западе продолжает повышаться «градус истерии».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что участие европейских представителей в обсуждении урегулирования ситуации на Украине может оказать негативный эффект. По его словам, все это не сулит позитивных результатов. Также Песков указал, что Россия стремится к прекращению конфликта на Украине и обеспечению стабильного мира в Европе.