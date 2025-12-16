Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 12:55

«Россия хочет гарантировать мир»: Песков о переговорах по Украине

Песков: Россия хочет остановить конфликт на Украине и гарантировать мир в Европе

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Россия хочет остановить конфликт на Украине и гарантировать мир в Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ход переговоров по урегулированию кризиса. Но, по его словам, которые приводит ТАСС, Москва не готова участвовать в подмене выхода на сделку сиюминутными решениями.

Россия хочет остановить войну, достичь своих целей и гарантировать мир в Европе на будущее. Мы пока видели газетные публикации о гарантиях безопасности Киеву. Реагировать на газетные публикации мы не будем. Текста пока не видели. Когда увидим, будем анализировать, — сказал он.

Ранее Песков заявил, что в Кремле пока не видели текст совместного заявления лидеров Евросоюза, в котором они описали свое видение гарантий безопасности Украине. Представитель Кремля отказался комментировать газетные сообщения на эту тему, передает ТАСС.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о заключении беспрецедентного соглашения между ЕС и США. По его словам, стороны договорились совместно предоставить Украине гарантии безопасности. В перспективе данные договоренности планируется закрепить и на юридическом уровне. Мерц назвал достигнутые соглашения далеко идущими и чрезвычайно содержательными.

Дмитрий Песков
Кремль
Россия
переговоры
Украина
