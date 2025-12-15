Страны ЕС и США договорились о совместных гарантиях безопасности для Украины Мерц: страны ЕС и США договорились о гарантиях безопасности для Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о заключении беспрецедентного соглашения между ЕС и США. По его словам, которые транслировались на сайте правительства ФРГ, стороны договорились совместно предоставить Украине гарантии безопасности.

Это действительно далеко идущее, содержательное соглашение, какого у нас раньше не было: и европейцы, и американцы совместно готовы предоставить Украине гарантии безопасности. Президент Зеленский при этом сослался на статью 5 договора НАТО — то есть речь идет о схожих гарантиях безопасности для Украины, — заявил Мерц.

В перспективе данные договоренности планируется закрепить и на юридическом уровне, отметили в источнике. Мерц назвал достигнутые договоренности далеко идущими и чрезвычайно содержательными.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что слова Мерца о завершении эпохи Pax Americana стали ярким признаком глобальных изменений. Сенатор оценивает это как серьезный геополитический сдвиг, заставляющий Европу пересматривать свою роль в мире.

До этого Мерц заявил, что десятилетия «американского мира» для Германии в значительной степени закончились. Он призвал европейцев готовиться к фундаментальным изменениям в отношениях с США и активнее отстаивать свои интересы.