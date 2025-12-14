«Крупный сдвиг»: в СФ оценили слова Мерца о конце «мира по-американски»

Слова канцлера Германии Фридриха Мерца о завершении эпохи Pax Americana стали ярким признаком глобальных изменений, написал в Telegram-канале председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Сенатор оценивает это как серьезный геополитический сдвиг, заставляющий Европу пересматривать свою роль в мире.

Первый сигнал, по мнению Пушкова, прозвучал с приходом к власти президента США Дональда Трампа, который открыто критиковал европейских союзников. Сегодня водораздел между Соединенным Штатами и ЕС проходит по ключевым вопросам: лидерство на Западе, фундаментальные ценности и будущее самого Европейского союза. Пушков допустил, что Европа вступает в сложный период, когда ей предстоит самостоятельно отстаивать свои интересы в новой реальности.

Разница в подходах к решению украинского кризиса зримо обозначила этот конфликт. Но по сути он намного шире <…>. Трамп хочет, чтобы Европой управляли другие — консервативные политические силы, а не чуждый ему леволиберальный клан, — резюмировал Пушков.

Ранее Мерц на партийном съезде в Мюнхене заявил, что десятилетия «американского мира» для Германии в значительной степени закончились. Он призвал европейцев готовиться к фундаментальным изменениям в отношениях с США и активнее отстаивать свои интересы, передает газета Bild.