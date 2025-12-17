Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 14:14

Путин разнес в пух и прах выдумки о возможном нападении России на Европу

Путин назвал бредовыми заявления о возможном нападении России на Европу

Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ Фото: РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Теории о якобы возможном нападении России на Европу являются ложью и бредом, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, которые транслировались в Telegram-канале Кремля, на Западе продолжает повышаться «градус истерии».

Уже неоднократно говорил: это ложь, бред, просто бред о какой-то мнимой российской угрозе европейским странам! заявил Путин.

Ранее лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил, что Мюнхенская речь президента РФ в 2007 году была пророческой. По его словам, Запад изначально планировал уничтожить Россию и прорваться на Дальний Восток. В 2007 году глава российского государства выступил на конференции по безопасности, которая проходила в Германии. Путин затронул темы расширения НАТО, однополярного мира, деградации института ОБСЕ и другие.

Также в издании Foreign Policy заявили, что Путин одержал победу на Украине. По словам аналитиков, об этом свидетельствует утрата единства на Западе. Журналисты также указали, что, в отличие от ВСУ, ВС России не испытывает кадрового голода и дефицита боеприпасов.

Владимир Путин
Европа
нападения
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Других десертов не надо: творожный сыр, тарталетки — сладость на Новый год
Мини-спа дома: текстильные элементы, превращающие ванную в место отдыха
В Барнауле силовики накрыли секту коучей-саентологов
Глава Минобороны России назвал лучший возраст для обучения работы с БПЛА
В МО сообщили об увеличении количества специальностей для призывников
Нутрициолог дала советы, как встретить праздники без тяжести в животе
Белоусов раскрыл, сколько военных госпиталей откроют в регионах России
В Минобороны перевыполнили план по контрактникам в 2025 году
Глава Минобороны рассказал о первом полке с «космическими» возможностями
Белоусов объяснил значимость освобождения Купянска
Белоусов раскрыл эффективность точечных ударов ВС России
Белоусов сравнил объемы БПЛА в российской армии и ВСУ
Белоусов сообщил о внедрении передовой системы в войска
Путин потребовал ускорить внедрение ИИ и робототехники в российские войска
Студентку техникума госпитализировали в тяжелом состоянии после аварии
Что общего у оливье и цезаря? Удивительный рецепт-гибрид
Белоусов назвал число потерь ВСУ в 2025 году
Путин высказался о льготах участникам СВО
Roblox ограничит работу сервисов в России
Белоусов назвал последний оплот Киева в Донбассе
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово
Общество

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.