Путин разнес в пух и прах выдумки о возможном нападении России на Европу

Теории о якобы возможном нападении России на Европу являются ложью и бредом, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, которые транслировались в Telegram-канале Кремля, на Западе продолжает повышаться «градус истерии».

Уже неоднократно говорил: это ложь, бред, просто бред о какой-то мнимой российской угрозе европейским странам! — заявил Путин.

Ранее лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил, что Мюнхенская речь президента РФ в 2007 году была пророческой. По его словам, Запад изначально планировал уничтожить Россию и прорваться на Дальний Восток. В 2007 году глава российского государства выступил на конференции по безопасности, которая проходила в Германии. Путин затронул темы расширения НАТО, однополярного мира, деградации института ОБСЕ и другие.

Также в издании Foreign Policy заявили, что Путин одержал победу на Украине. По словам аналитиков, об этом свидетельствует утрата единства на Западе. Журналисты также указали, что, в отличие от ВСУ, ВС России не испытывает кадрового голода и дефицита боеприпасов.