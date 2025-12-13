На Западе признали победу Путина на Украине FP: конфликты на Западе свидетельствуют о победе Путина на Украине

Президент России Владимир Путин одержал победу на Украине, об этом свидетельствует утрата единства на Западе, считают аналитики Foreign Policy. Журналисты также указали, что, в отличие от ВСУ, ВС России не испытывает кадрового голода и дефицита боеприпасов.

В совокупности сочетание всех этих факторов вполне может означать, что Владимир Путин уже победил, — сделали вывод аналитики.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные политики связаны с президентом Украины Владимиром Зеленским коррупцией и он их шантажирует. По словам дипломата, главу украинского государства можно назвать настоящим террористом.

До этого дипломат пошутила по поводу речи министра обороны Италии Гуидо Крозетто. Тот поблагодарил президента Украины за то, что он якобы «нашел в себе силы бороться с коррупцией». По словам дипломата, украинский политик в своем противостоянии «уничтожает дозу за дозой».

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в свою очередь сказал, что коррупционное дело организовал Вашингтон. Он добавил, что расследование негативно скажется на репутации украинского президента и его окружения, особенно на фоне военных и экономических трудностей.