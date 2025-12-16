Песков дал мрачный прогноз по переговорам из-за Европы Песков заявил, что участие ЕС в переговорах по Украине не сулит ничего хорошего

Участие европейских представителей в обсуждении урегулирования ситуации на Украине может оказать негативный эффект, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Как пишут «Известия», по его словам, все это не сулит позитивных результатов.

Участие европейцев в плане приемлемости ничего хорошего не сулит, — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков сообщил, что Москва не получала каких-либо сигналов по переговорам о разрешении конфликта на Украине. По его словам, сначала необходимо ознакомиться с итогами тех консультаций, которые проводят американцы с украинцами при участии европейской стороны.

Ранее Песков говорил, что Россия стремится к прекращению конфликта на Украине и обеспечению стабильного мира в Европе. Однако, по его словам, Москва не намерена участвовать в подмене достижения долгосрочного решения сиюминутными мерами.

Также Песков сообщил, что в Кремле пока не ознакомились с текстом совместного заявления лидеров Евросоюза, где изложено их видение гарантий безопасности для Украины. Представитель Кремля отказался давать комментарии по публикациям в газетах на данную тему.