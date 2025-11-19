НАТО признала слабость перед российским оружием, пишет Bild. По данным источника, военный блок понял это на закрытой встрече Альянса в Вильнюсе. Также в НАТО заметили успешное развитие экономики РФ в условиях конфликта.

Сто немецких танков стоимостью около двух миллиардов евро могут быть уничтожены тремя сотнями российских беспилотников, на которые потратили всего триста тысяч евро, — заявил один из аналитиков, критикуя устаревшую технику.

В материале говорится, что Запад по-прежнему полагается на качественное, но не массовое производство оружия. По мнению высокопоставленного политика из сферы обороны, это будет не только бесполезно, но и слишком дорого в условиях чрезвычайной ситуации. При этом затраты РФ на оборонную сферу эквивалентны десятикратным расходам Запада.

Ранее в Госдуме раскрыли, сколько у России осталось времени для предотвращения войны со странами НАТО. Член комитета по обороне Виктор Соболев считает, что это займет четыре года. Парламентарий отметил, что Европа готовится к войне с РФ.