22 декабря 2025 в 12:15

Раскрыто, сколько детей отечественный ИИ помог найти в российском регионе

РИА Новости: 120 детей помог найти отечественный ИИ в Новосибирской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Технологии отечественного искусственного интеллекта позволили обнаружить в Новосибирской области более 120 пропавших детей и около трех тысяч потенциальных преступников за 2025 год, рассказал РИА Новости директор компании-разработчика NtechLab Алексей Паламарчук. По его словам, такие технологии используются в регионе уже несколько лет.

Только за последний год ИИ NtechLab помог найти в регионе 120 потерявшихся детей и обнаружить почти три тысячи преступников, — рассказал директор.

По словам заместителя главы регионального Минцифры Антона Лошакова, в настоящее время к системе биометрической видеоаналитики подключено 1,4 тыс. камер. К 2026 году планируется увеличить их число до 2,2 тыс. Он также пояснил, что нейросеть работает с камерами, установленными в местах массового скопления людей: на транспортных узлах, улицах и площадях, в государственных и медицинских учреждениях, спортивных и торговых комплексах.

Решение используется в регионе с 2023 года. Алгоритм анализирует видеопоток в режиме реального времени и позволяет за доли секунды идентифицировать пропавшего человека или подозреваемого в совершении преступления.

Ранее компания «Т-Технологии», которая входит в структуру Т-Банка, анонсировала выпуск первой российской масштабной языковой модели T-Pro 2.0. Новая система обладает гибридным механизмом логических рассуждений и позиционируется как аналог китайской модели DeepSeek.

искусственный интеллект
Новосибирская область
дети
пропавшие
