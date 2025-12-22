Раскрыто, сколько детей отечественный ИИ помог найти в российском регионе

Технологии отечественного искусственного интеллекта позволили обнаружить в Новосибирской области более 120 пропавших детей и около трех тысяч потенциальных преступников за 2025 год, рассказал РИА Новости директор компании-разработчика NtechLab Алексей Паламарчук. По его словам, такие технологии используются в регионе уже несколько лет.

Только за последний год ИИ NtechLab помог найти в регионе 120 потерявшихся детей и обнаружить почти три тысячи преступников, — рассказал директор.

По словам заместителя главы регионального Минцифры Антона Лошакова, в настоящее время к системе биометрической видеоаналитики подключено 1,4 тыс. камер. К 2026 году планируется увеличить их число до 2,2 тыс. Он также пояснил, что нейросеть работает с камерами, установленными в местах массового скопления людей: на транспортных узлах, улицах и площадях, в государственных и медицинских учреждениях, спортивных и торговых комплексах.

Решение используется в регионе с 2023 года. Алгоритм анализирует видеопоток в режиме реального времени и позволяет за доли секунды идентифицировать пропавшего человека или подозреваемого в совершении преступления.

