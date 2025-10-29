Бегут за границу и гибнут сотнями: как украинцы спасаются от ТЦК и фронта

Сотни украинцев гибнут каждый месяц при попытке побега из страны, сообщил Telegram-канал SHOT. Что об этом известно, как они спасаются от ТЦК и фронта, куда и каким образом пытаются уйти украинцы?

Как украинцы гибнут сотнями, спасаясь от ТЦК и фронта

Ежедневно с Украины в Румынию сбегают более 50 человек, утверждает канал. При этом далеко не каждому удается оказаться с противоположной стороны границы. По словам тех, кто смог спастись, услуга по переправке достаточного дорогостоящая: сначала желающий платит $10 тысяч за доставку до границы, а затем еще $7 тысяч за выход к реке Тиса — последнему рубежу перед Румынией.

Пересечь водную преграду удается не всем: часть перебежчиков тонет в реке. Существует и альтернативный маршрут — через горы и леса. Он длиннее, чем через Тису, а отдать за него придется уже $8 тысяч. При этом пограничники имеют право стрелять на поражение.

Побег тщательно планируется: за месяца до даты побега снимается дом, где с украинцами занимается специальный куратор (часто — военнослужащий). Он же отслеживает ситуацию на границе, пересменку караула и другие нюансы.

Выводят людей небольшими группами — по 3–10 человек. Через леса, минуя блокпосты, перебежчики доходят до рва с забором. Куратор ломает ограду кусачками и дает указания, в каком направлении двигаться.

Как утверждается, среди перебежчиков зачастую встречаются полицейские, которые ведут группу по якобы короткому маршруту. Также бывают случаи, когда группа распадается, и украинцы пытаются пересечь границу самостоятельно.

После перехода на сторону Румынии те, кому удалось спастись, сдаются местным правоохранителям — их определяют в центр беженцев, где обеспечивают едой и одеждой.

«Билет в один конец», — описывают переход спасшиеся украинцы.

Как ТЦК терроризируют украинцев

Накануне в Сети распространилось видео, как сотрудники территориального центра комплектования на Украине мобилизовали мужчину вместе с его собакой. Согласно публикациям, инцидент произошел в Харькове.

На кадрах видно, как молодого человека окружили люди в камуфляже, а после стали силой заталкивать в транспортное средство, взяли на руки его пса и также поместили в салон автомобиля.

Это не единичный случай, когда «под мобилизацию» попали даже животные. Ранее в Киевской области разгорелся скандал из-за кота. Сотрудники ТЦК забрали себе животное со двора жилого дома. Похищение питомца попало на видео.

В Мукачево Закарпатской области мужчина выпрыгнул из окна военкомата и получил серьезные травмы. По сообщениям украинских СМИ, пострадавшего госпитализировали с переломами ног. Что стало причиной такого поступка, не уточняется. В Сети предположили, что пострадавшего насильно мобилизовали.

Летом в Мерефе Харьковской области женщина пыталась выбить сына из автобуса территориального центра комплектования, но в результате скончалась.

«Сотрудники территориального центра комплектования увидели молодого парня на улице. Не спрашивая документов, начали грузить в „микроавтобус смерти“, невзирая на то, что парень был со своей дорогой мамой. Им было плевать. Не их же сын, не их же мама. <…> Женщина, когда ее сына затолкали в микроавтобус, вцепилась руками за капот в попытках остановить эту бездушную колесницу смерти», — описывали события Telegram-каналы.

На видео видно, как после попыток женщины преградить путь транспортному средству из него выбегает мужчина и начинает заламывать матери мобилизованного руки. В итоге силовик отталкивает женщину. Автобус отъезжает под ее громкие крики. На последних кадрах видно, как она падает на дорогу без сознания. Украинские источники впоследствии сообщили, что у женщины произошел инфаркт.

