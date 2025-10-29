Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 15:13

Бегут за границу и гибнут сотнями: как украинцы спасаются от ТЦК и фронта

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотни украинцев гибнут каждый месяц при попытке побега из страны, сообщил Telegram-канал SHOT. Что об этом известно, как они спасаются от ТЦК и фронта, куда и каким образом пытаются уйти украинцы?

Как украинцы гибнут сотнями, спасаясь от ТЦК и фронта

Ежедневно с Украины в Румынию сбегают более 50 человек, утверждает канал. При этом далеко не каждому удается оказаться с противоположной стороны границы. По словам тех, кто смог спастись, услуга по переправке достаточного дорогостоящая: сначала желающий платит $10 тысяч за доставку до границы, а затем еще $7 тысяч за выход к реке Тиса — последнему рубежу перед Румынией.

Пересечь водную преграду удается не всем: часть перебежчиков тонет в реке. Существует и альтернативный маршрут — через горы и леса. Он длиннее, чем через Тису, а отдать за него придется уже $8 тысяч. При этом пограничники имеют право стрелять на поражение.

Побег тщательно планируется: за месяца до даты побега снимается дом, где с украинцами занимается специальный куратор (часто — военнослужащий). Он же отслеживает ситуацию на границе, пересменку караула и другие нюансы.

Выводят людей небольшими группами — по 3–10 человек. Через леса, минуя блокпосты, перебежчики доходят до рва с забором. Куратор ломает ограду кусачками и дает указания, в каком направлении двигаться.

Как утверждается, среди перебежчиков зачастую встречаются полицейские, которые ведут группу по якобы короткому маршруту. Также бывают случаи, когда группа распадается, и украинцы пытаются пересечь границу самостоятельно.

После перехода на сторону Румынии те, кому удалось спастись, сдаются местным правоохранителям — их определяют в центр беженцев, где обеспечивают едой и одеждой.

«Билет в один конец», — описывают переход спасшиеся украинцы.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как ТЦК терроризируют украинцев

Накануне в Сети распространилось видео, как сотрудники территориального центра комплектования на Украине мобилизовали мужчину вместе с его собакой. Согласно публикациям, инцидент произошел в Харькове.

На кадрах видно, как молодого человека окружили люди в камуфляже, а после стали силой заталкивать в транспортное средство, взяли на руки его пса и также поместили в салон автомобиля.

Это не единичный случай, когда «под мобилизацию» попали даже животные. Ранее в Киевской области разгорелся скандал из-за кота. Сотрудники ТЦК забрали себе животное со двора жилого дома. Похищение питомца попало на видео.

В Мукачево Закарпатской области мужчина выпрыгнул из окна военкомата и получил серьезные травмы. По сообщениям украинских СМИ, пострадавшего госпитализировали с переломами ног. Что стало причиной такого поступка, не уточняется. В Сети предположили, что пострадавшего насильно мобилизовали.

Летом в Мерефе Харьковской области женщина пыталась выбить сына из автобуса территориального центра комплектования, но в результате скончалась.

«Сотрудники территориального центра комплектования увидели молодого парня на улице. Не спрашивая документов, начали грузить в „микроавтобус смерти“, невзирая на то, что парень был со своей дорогой мамой. Им было плевать. Не их же сын, не их же мама. <…> Женщина, когда ее сына затолкали в микроавтобус, вцепилась руками за капот в попытках остановить эту бездушную колесницу смерти», — описывали события Telegram-каналы.

На видео видно, как после попыток женщины преградить путь транспортному средству из него выбегает мужчина и начинает заламывать матери мобилизованного руки. В итоге силовик отталкивает женщину. Автобус отъезжает под ее громкие крики. На последних кадрах видно, как она падает на дорогу без сознания. Украинские источники впоследствии сообщили, что у женщины произошел инфаркт.

Читайте также:

Наступление ВС РФ на Харьков 29 октября: ВСУ без Starlink, бойня в Купянске

ВСУ расстреливают прямо на позициях: как идет штурм Покровска 29 октября

Массовый блэкаут под Одессой, горят склады ВСУ: удары по Украине 29 октября

военкоматы
мобилизации
украинцы
побеги
Егор Зверев
Е. Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Возможность будет»: Путин рассказал, о ком нужно позаботиться Киеву
Якубович оценил правдивость слухов о романе с коллегой по «Полю чудес»
Путин приехал в военный госпиталь с иконами-подарками от бойцов СВО
В Копейск увеличилось число жертв взрыва на предприятии
Представитель Газманова ответил на слухи о проблемах со здоровьем у артиста
Депутат оценил возможный запрет на платные места в вузах
Беспроигрышный вариант: салат с баклажанами и помидорами
Натравил ведьму на насильника: на Кубани мужчина мстит за свою сожительницу
Названо условие, при котором Усольцевых объявят в международный розыск
Биофизик раскрыл значение фаз сна для качественного отдыха
Под Магаданом горит Недоразумение
Танкер с российской нефтью совершил странный маневр на пути в Индию
РЖД поменяли правила покупки билетов в плацкарт онлайн
Омбудсмен оценил новые правила регулирования платных мест в вузах
«Нас беспокоит»: Путин рассказал об опасности для журналистов в зоне СВО
Бегут за границу и гибнут сотнями: как украинцы спасаются от ТЦК и фронта
Названа дата прощания с актером Романом Поповым
В Ленобласти исчезла молодая девушка при загадочных обстоятельствах
«Готовимся уже сейчас»: стало известно, где ВС РФ ждут самые тяжелые бои
«Искренне боготворят»: продюсер о причинах популярности Орейро в России
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.