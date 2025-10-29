Наступление ВС РФ на Харьков 29 октября: ВСУ без Starlink, бойня в Купянске

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 29 октября 2025 года, что сейчас происходит у Волчанска, Липцев, как идет бойня в Купянске, как ВСУ остались без Starlink, где «Солнцепек» сжег бригаду?
Какова ситуация на Харьковском направлении в среду, 29 октября
ВС РФ расширили зону безопасности близ российской границы на Хатненском участке; в Волчанске и окрестностях есть продвижения подразделений армии России, ВСУ активных действий не предпринимали, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».
«В Волчанске на левом берегу реки Волчьей штурмовые подразделения „северян“ заняли и зачистили 14 зданий, закрепились. За сутки продвижение составило 150 м. В районе Тихого „Бесстрашные“ расширили зону контроля, продвинувшись на 200 м. В лесу возле Синельниково „Воины Севера“ заняли два опорных пункта 57-й мотопехотной бригады ВСУ и продвинулись на 350 м», — уточнил канал.
В 57-й бригаде, по данным источника, полностью закончились терминалы Starlink — ввиду сложностей с доставкой на позиции аккумуляторов для радиостанций подразделение фактически осталось без связи и управления.
На участке Меловое — Хатнее российские штурмовики продвинулись на 750 м по лесопосадкам; артиллерия и расчеты ТОС-1А «Солнцепек» ударили по позициям 3-й тяжелой мехбригады ВСУ в районе Двуречанского, сообщил «Северный ветер».
На Липцевском участке фронта без существенных изменений — расчеты FPV нанесли удары по радиоэлектронному оборудованию ВСУ в Липцах, добавил канал.
«На Купянском участке есть успехи в районе станции Купянск-Узловой, ВС РФ практически взяли противника в окружение на данном участке. Есть продвижение в Петропавловке», — сообщил Telegram-канал WarGonzo.
Продолжается бойня в Купянске — бывший депутат Верховной рады Олег Царев утверждает, что идут тяжелые городские бои; ВСУ контратаковали со стороны Нечволодовки — обе попытки были отражены.
«В Петропавловке зачистили до 40 домов. ВС РФ били по переправам ВСУ — уничтожены шесть лодок при попытке форсирования Оскола. На плацдарме в районе Мелового — Хатнего ВС РФ продвинулись на 500 м», — сообщил Царев.
Он добавил, что российские войска продвинулись в южной части Волчанска; в районе Синельниково и Тихого ВС РФ выбили ВСУ с ряда позиций.
«Конец близок как никогда», — оценивают пользователи Сети положение ВСУ под Харьковом.
Минобороны РФ эту информацию не комментировало.
Что известно о батальоне заключенных под Харьковом
Украинское командование приступило к формированию военного подразделения из числа заключенных для использования на Харьковском направлении, пишут СМИ и Telegram-каналы.
Вербовочные группы Вооруженных сил Украины уже работают в двух исправительных учреждениях, где содержатся авторитетные преступники, участники организованных преступных группировок и осужденные на пожизненное за тяжкие преступления.
Острая нехватка личного состава вынудила украинское командование привлечь специальный контингент. Вербовка началась в ИК-100 в селе Темновка Харьковского района и ИК-43 в Харькове. Первое учреждение получило известность после инцидента 1991 года, когда заключенные-«кроты» сумели прорыть подземный тоннель и сбежать.
В ИК-43 в разное время содержались такие известные преступники, как вор в законе Олег Федоренко по кличке Алик Чистокровка, который провел в заключении более 40 лет и скончался в стенах колонии. Также там отбывают наказание рецидивисты, осужденные за насильственные преступления и убийства.
