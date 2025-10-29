ВСУ начали формировать батальон зэков

Украинское командование приступило к формированию военного подразделения из числа заключенных для использования на Харьковском направлении, пишет Telegram-канал SHOT. Вербовочные группы Вооруженных сил Украины уже работают в двух исправительных учреждениях, где содержатся авторитетные преступники, участники организованных преступных группировок и осужденные на пожизненное за тяжкие преступления.

По имеющимся данным, острая нехватка личного состава вынудила украинское командование привлечь специальный контингент. Вербовка началась в ИК-100 в селе Темновка Харьковского района и ИК-43 в Харькове. Первое учреждение получило известность после инцидента 1991 года, когда заключенные, прозванные «кротами», сумели прорыть подземный тоннель и совершить побег.

В ИК-43 в разное время содержались такие известные преступники, как вор в законе Олег Федоренко по кличке Алик Чистокровка, который провел в заключении более 40 лет и скончался в стенах колонии. Также там отбывают наказание рецидивисты, осужденные за насильственные преступления и убийства.

Ранее сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата) в Харькове мобилизовали мужчину вместе с его собакой. На опубликованной видеозаписи видно, как несколько человек в камуфляжной форме окружают украинца, после чего к месту происшествия подъезжает микроавтобус. Гражданина начали насильно помещать в транспортное средство, а его собаку взяли на руки и также поместили в салон автомобиля.