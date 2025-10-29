Вооруженные силы Украины проводят регулярную переброску личного состава в район Красноармейска (Покровска), однако несут огромные потери, сообщил военный эксперт Виталий Киселев. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 29 октября?

Стало известно о чудовищных потерях ВСУ в Красноармейске

Отмечается, что ежесуточно на это направление прибывает до 120 военнослужащих ВСУ, что говорит о чудовищных потерях украинской стороны.

«Противник держит город (Красноармейск. — NEWS.ru) еще очень мощно и сильно и пока отступать не собирается. Силы и средства у них здесь пока существуют, и тем более, что на помощь мелкие подразделения по 15–20 человек им подбрасывают. Практически в день пять-шесть раз подбрасывают по 15–20 человек», — сказано в сообщении.

Российские военные продолжают выдавливать ВСУ из Купянска

Российские военные продолжают сжимать в кольцо ВСУ в районе города Купянска Харьковской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. По данным ведомства, в операции принимают участие подразделения 6-й армии.

«В районе населенного пункта Купянск Харьковской области подразделения 6-й армии продолжали сжатие кольца окружения группировки ВСУ», — сказано в сообщении.

Наемники ВСУ тщетно пытаются удержать фронт

Западные наемники пытаются удержать фронт в зоне СВО вместо Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru военный эксперт Александр Артамонов. По его словам, неудачи на линии соприкосновения и истощенные резервы вынуждают Киев прибегать к помощи реактивных систем залпового огня HIMARS.

«Сейчас украинская речь мало слышна на поле боя. По большей части слышна английская и французская. Поэтому уже фактически не ВСУ, а западники пытаются хоть как-то удержать фронт. Но есть ощущение, что добиться этого, тем более при очень небольшой помощи со стороны украинцев, потому что просто резервов не осталось, им не удается. Отсюда использование РСЗО HIMARS. Они были предназначены для уничтожения точных целей. Соответственно, остановить продвижение армии они ни в коей мере не сумеют. Это очевидно», — пояснил Артамонов.

«Восток» за сутки уничтожил семь станций Starlink

Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток» за сутки составили семь станций спутниковой связи Starlink и 10 пунктов управления беспилотной авиацией, сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

«За сутки противник потерял до 265 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, две буксируемые гаубицы Д-30, 17 автомобилей, склад материальных средств, семь станций спутниковой связи Starlink и 10 пунктов управления беспилотной авиацией», — сказал он.

ВС России уничтожили ДРГ ВСУ на Красноармейском направлении

Операторы FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск «Центр» уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) соединения специального назначения группировки войск „Центр“ уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) формирований ВСУ, предпринявшую попытку перемещения в тыл позиций российских подразделений на Красноармейском направлении специальной военной операции», — говорится в заявлении ведомства.

