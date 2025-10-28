Западные наемники пытаются удержать фронт в зоне СВО вместо Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru военный эксперт Александр Артамонов. По его словам, неудачи на линии соприкосновения и истощенные резервы вынуждают Киев прибегать к помощи реактивных систем залпового огня HIMARS.

Сейчас украинская речь мало слышна на поле боя. По большей части слышна английская и французская. Поэтому уже фактически не ВСУ, а западники пытаются хоть как-то удержать фронт. Но есть ощущение, что добиться этого, тем более при очень небольшой помощи со стороны украинцев, потому что просто резервов не осталось, им не удается. Отсюда использование РСЗО HIMARS. Они были предназначены для уничтожения точных целей. Соответственно, остановить продвижение армии они ни в коей мере не сумеют. Это очевидно, — пояснил Артамонов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил сведения, предоставленные Службой внешней разведки РФ, о присутствии иностранных военных в зоне специальной военной операции. По его словам, российская армия уже занимается их ликвидацией.