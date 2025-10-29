Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

В ночь на среду, 29 октября, Вооруженные силы Украины вновь попытались атаковать Москву беспилотниками. Что об этом известно, где прогремели взрывы, если ли пострадавшие?

Как ВСУ атаковали Москву в ночь на 29 октября

К настоящему времени известно о четырех сбитых дронах ВСУ, направлявшихся в сторону Москвы. О первом уничтоженном беспилотнике мэр столицы Сергей Собянин сообщил в 01:38 мск. На местах падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб, добавил он.

«Отражена атака еще двух беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сказано в одной из публикаций.

При этом еще три дрона силы российской противовоздушной обороны ликвидировали вечером накануне.

Telegram-канал SHOT также писал, что в Московской области гремят взрывы. Как рассказали каналу жители Истринского округа, два хлопка были слышны около 03:15 мск.

«Взрывы в Московской области. Жители Истринского округа рассказали SHOT, что слышали два взрыва около 03:15 ночи. По их словам, звуки были гулкими и их было слышно в северной части», — сказано в посте канала.

О пострадавших и разрушениях не сообщалось. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Также в ночь на 29 октября временные ограничения были введены в аэропортах Жуковский, Домодедово и Шереметьево.

Какие еще регионы атаковали ВСУ ночью 29 октября

Telegram-канал SHOT написал, что над ночным небом Ульяновской области прозвучала серия взрывов. По данным канала, системы ПВО работают по украинским беспилотникам. Минобороны РФ и местные власти ситуацию не комментировали.

Канал уточнил: в небе наблюдались характерные вспышки и были слышны звуки работы моторов. SHOT отметил, что инцидент произошел в районе Новоспасского городского поселения приблизительно в 00:20 ночи по мск.

Кроме того, на территории Татарстана и в Мордовии объявлен режим повышенной готовности, сообщается в приложении МЧС России.

Также угроза атаки беспилотных летательных аппаратов действует в Чувашии, Северной Осетии и ряде других регионов Северо-Кавказского федерального округа.

При этом губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале сообщил, что в результате атаки украинского беспилотника в Выгоничском районе Брянской области произошло возгорание жилого дома, погибла мирная жительница, а 14-летняя девочка получила ранения.

«В результате террористической атаки ВСУ с помощью БПЛА в Выгоничском районе произошло возгорание жилого дома. К большому горю, погибла мирная жительница. Девочка 14 лет получила ранения», — говорится в сообщении.

