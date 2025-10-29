ПВО уничтожила еще три дрона, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны сбили еще три дрона ВСУ, пытавшихся атаковать Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, сейчас специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.

Отражена атака еще трех беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — сказано в публикации.

Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что в московских аэропортах Жуковский и Внуково были введены ограничения. Воздушные гавани не принимали и не выпускали самолеты. Решение приостановить их работу было принято для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, Собянин рассказал, что дежурные средства противовоздушной обороны сбили три беспилотника ВСУ, летевших в сторону столицы. Воздушные цели были ликвидированы вечером 28 октября около 21:00 мск.

При этом секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что менее 1% вражеских БПЛА достигают целей при атаках на российские критически важные объекты. По его словам, нефтегазовые компании реализуют максимальные меры защиты, включая инженерные усовершенствования и применение мобильных огневых групп.