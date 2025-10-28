ПВО вновь сработала в небе над Москвой Собянин: три беспилотника ВСУ сбиты при попытке атаки на Москву

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили три беспилотника ВСУ, летевших в сторону Москвы, заявил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, воздушные цели были ликвидированы вечером 28 октября около 21:00 мск.

Силами ПВО Минобороны сбито три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — сказано в публикации.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 17 украинских беспилотников в ночь на 28 октября над Калужской, Брянской областями и Московским регионом. Больше всего дронов — 13 единиц — было сбито на подлете к Калуге. Информации о разрушениях на земле не поступало.

Позднее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что менее 1% вражеских БПЛА достигают целей при атаках на российские критически важные объекты. По его словам, нефтегазовые компании реализуют максимальные меры защиты, включая инженерные усовершенствования и применение мобильных огневых групп.

До этого в пресс-службе Минобороны РФ сообщили об уничтожении 15 беспилотных летательных аппаратов средствами противовоздушной обороны России за пять часов. Все цели были ликвидированы с 15:00 до 20:00 по московскому времени 28 октября.