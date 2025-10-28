Почти 20 беспилотников заметили ночью над Россией Силы ПВО сбили над Россией 17 беспилотников ВСУ в ночь на 28 октября

Дежурные средства ПВО в ночь на 28 октября сбили почти 20 беспилотников ВСУ в небе над Россией, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке с воздуха подверглись три региона страны. Больше всего БПЛА было уничтожено на подлете к Калуге.

В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 27 октября до 07:00 мск 28 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, 13 дронов удалось ликвидировать над территорией Калужской области, три БПЛА — над территорией Брянской области. Еще один беспилотник был перехвачен над территорией Московского региона, уточнили в министерстве. О возможных разрушениях на земле сведений не поступало.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по дамбе в Белгородской области с помощью ракет и БПЛА в период проведения ремонтных работ. Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, основной источник водопотребления для Белгорода остается цел.

До этого стало известно, что накануне, 27 октября, средства ПВО ликвидировали 350 украинских беспилотников за сутки. Также военнослужащие ВС РФ успешно уничтожили две управляемые авиабомбы и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.