Гладков раскрыл детали атаки на белгородскую дамбу Гладков: ВСУ обстреляли дамбу белгородского водохранилища во время ремонта

ВСУ нанесли удар по дамбе в Белгородской области в период проведения ремонтных работ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков во время прямого эфира. Он отметил, что основной источник водопотребления для Белгорода остается нетронутым атаками.

Обстрел проводился с использованием ракет и беспилотных летательных аппаратов, добавил Гладков. Ремонтные бригады продолжают работу в условиях регулярных обстрелов, подчеркнул глава региона.

Ранее стало известно, что плотина белгородского водохранилища оказалась повреждена после удара ВСУ. Тогда Гладков рассказывал, что под угрозой затопления находится порядка 15 улиц в нескольких населенных пунктах.

Позднее появилась информация о том, что после этой атаки ВСУ оказались затоплены более 10 огородов. По информации Гладкова, 16 человек отправились в пункты временного размещения Шебекино и Белгорода, остальные уехали к своим родственникам.

До этого Гладков сообщил, что за регион атаковали 138 беспилотников ВСУ. По его словам, самой массированной атаке подвергся Грайворонский район — по нему ударили 50 БПЛА и девять боеприпасов в ходе двух обстрелов.