Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 06:24

Гладков раскрыл детали атаки на белгородскую дамбу

Гладков: ВСУ обстреляли дамбу белгородского водохранилища во время ремонта

Вячеслав Гладков Вячеслав Гладков Фото: kremlin.ru

ВСУ нанесли удар по дамбе в Белгородской области в период проведения ремонтных работ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков во время прямого эфира. Он отметил, что основной источник водопотребления для Белгорода остается нетронутым атаками.

Обстрел проводился с использованием ракет и беспилотных летательных аппаратов, добавил Гладков. Ремонтные бригады продолжают работу в условиях регулярных обстрелов, подчеркнул глава региона.

Ранее стало известно, что плотина белгородского водохранилища оказалась повреждена после удара ВСУ. Тогда Гладков рассказывал, что под угрозой затопления находится порядка 15 улиц в нескольких населенных пунктах.

Позднее появилась информация о том, что после этой атаки ВСУ оказались затоплены более 10 огородов. По информации Гладкова, 16 человек отправились в пункты временного размещения Шебекино и Белгорода, остальные уехали к своим родственникам.

До этого Гладков сообщил, что за регион атаковали 138 беспилотников ВСУ. По его словам, самой массированной атаке подвергся Грайворонский район — по нему ударили 50 БПЛА и девять боеприпасов в ходе двух обстрелов.

дамбы
ВСУ
БПЛА
Вячеслав Гладков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 28 октября: инфографика
Почти 20 беспилотников заметили ночью над Россией
«Станет жертвой»: Польшу предупредили о рисках натравливания НАТО на Россию
Врач рассказала, при каких заболеваниях нельзя есть шаурму
Столтенберг раскрыл, как отказал «умоляющему» Зеленскому в 2022 году
Как не лишиться пенсии: когда выплаты могут заморозить, когда — прекратить
Российские военные перехватили переговоры ВСУ
МВД разъяснило правила использования автомобильных номеров с флагом
С Днем рождения комсомола — подборка бесплатных открыток к празднику
Гладков раскрыл детали атаки на белгородскую дамбу
Стало известно, являются ли негативные отзывы в Сети грехом
Простая и вкусная восточная выпечка: готовим узбекскую слоеную самсу
Еще один украинский дрон попытался атаковать Москву
«Умная ракета»: военэксперт о причинах неуязвимости «Буревестника»
6 главных фактов о российском электромобиле «Атом»: цена, старт продаж
Окружение 5,5 тысячи бойцов ВСУ в ДНР: успехи ВС РФ к утру 28 октября
Шойгу заявил о планах Запада разделить Россию на части
К чему снится переедание во сне: как понять важные сигналы организма
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 октября
Сумма выплат для неработающих пенсионеров изменится в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.