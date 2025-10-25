Названы последствия при повреждении Белгородского водохранилища

Если противник нанесет повторный удар и повредит плотину Белгородского водохранилища, возникнет риск затопления поймы реки со стороны Харьковской области, а также нескольких улиц в населенных пунктах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, в этих районах проживает около 1000 человек.

Гладков отметил, что в связи с угрозой затопления, жителям, не имеющим альтернативного места временного проживания, предлагают эвакуироваться в пункты временного размещения Белгорода.

В селе Безлюдовка это касается улиц Победы, Коммунистической, Речной и Коммунистического переулка. В селе Новая Таволжанка под эвакуацию попадают улицы Гражданская, Зеленая, Заречная, Песчаная, Дзержинского, Колхозная, Щорса, Луговая, Комсомольская, Садовая, Серикова. В Шебекино, в микрорайоне Титовка, предлагаем рассмотреть переезд в переулок Нежуры.

Ранее Гладков назвал серьезным удар по плотине Белгородского водохранилища. Он также выразил беспокойство по поводу повторной атаки.